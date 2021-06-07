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Iğdırlı genç kızlar tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar - Son Dakika

Iğdırlı genç kızlar tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar

07.06.2021 09:16

Iğdırlı genç kızlar tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar Iğdır'da yaşayan çok sayıda genç kız, yaşadıkları ilin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için giydikleri gelinlik, bindallı ve kına elbiseleriyle tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar.

Iğdırlı genç kızlar tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar

IĞDIR - Iğdır'da yaşayan çok sayıda genç kız, yaşadıkları ilin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için giydikleri gelinlik, bindallı ve kına elbiseleriyle tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar.

Iğdır kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Harmandöven Köyü'nde bulunan tarihi Kervansaray'da defile yapıldı. Iğdır'da kadın kuaförü ve gelinlik işletmecisi olan Emine Yöndem Kartal tarafından organize edilen defilede, yaşları 20 ile 26 arasında değişen Iğdırlı genç kızlar, gönüllü manken olarak giydikleri gelinlik, bindallı ve kına elbiseleriyle podyumda boy gösterdi. Ejder Kervansarayı olarak da bilinen tarihi Kervansaray'da yapılan defilede Iğdır'ın sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması amaçlanıyor.

'Iğdır'ın tarihi Kervansaray'ında bu defileyi düzenleme kararı aldık'

Uzun zamandır Iğdır'ın tanıtımı için böyle bir defile yapmayı planladığını belirten kadın kuaförü ve gelinlik işletmecisi olan Emine Yöndem Kartal, "Bayan kuaförü ve gelinlik işletmecisiyim. Yıllardır hep hayal ettiğim bir organizasyondu ve sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim. Normalde bu tür organizasyonlarda herkes ünlü mankenleri getirmeye çalışırken ben Iğdır'ın tanıtımını yapmak için Iğdır'da yaşayan genç kızlarla birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdim. İlk olarak Iğdır'ın tarihi Kervansaray'ında bu defileyi düzenleme kararı aldık. Toplamda 11 genç kızımız gönüllü olarak bu çalışmamıza katkı sağladılar. Dışarıdan kimseyi getirmedik, bütün mankenlerimiz Iğdır'ımızın güzel kızlarından oluşuyor. Kendi kadın arkadaşlarımızla ve genç kızlarımız ile beraber defileyi düzenleme kararı aldık. Arkadaşlara bu teklifi ilk sunduğumda çok olumlu tepkiler aldım. Ben böyle bir katılım beklemiyordum. Üç beş kişi hayal ederken çok sayıda genç kızımız bize destek çıktı. Onlara da bu desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

'Bizler gönüllü olarak desteğimizi sunduk'

İlk kez böyle bir etkinliğin içinde yer alan ve bundan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren gönüllü manken Leyla Kıran, "Emine ablayı yıllardır tanıyoruz. Kendisi kuaför olduğu için saçımızı ve makyajımızı devamlı onun yanında yapıyoruz. Bir araya geldiğimizde Iğdır ilimizi tanıtmak için bir defile organizasyonu yapmak istediğini söyledi. Biz de kendisine bu konuda gönüllü olarak destek çıkabileceğimizi söyledik. Bu tür etkinliklerin Iğdır'da yapılabilmesi için kendisinin yanında durduk. Bizler gönüllü olarak desteğimizi sunduk. Farklı tarihi yerlerde böyle güzel defilelerin yapılmasını çok istiyoruz. Bu tarz çalışmalarla Iğdır ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini daha güzel bir şekilde tanıtabileceğimizi düşünüyorum. Bu tür çalışmaların devamının gelmesini çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

'Provalarda profesyonel anlamda hiçbir destek almadık'

Iğdır'ın tanıtımı açısından bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığına vurgu yapan bir diğer gönüllü manken Suzan Muçu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kendi imkanlarımızla yaklaşık bir hafta on gün kadar bir ön prova yaparak hazırlandık. Provalarda profesyonel anlamda hiçbir destek almadık. Bu defileye katılmamızdaki amacımız, Iğdır'ın tarihi ve doğal güzelliklerini bütün Türkiye'ye tanıtmak. Emine Hanım bize bu teklifi ilk sonunda çok heyecanlandık. Yapabilir miyiz? diye düşündük biraz ama bugün yapabildiğimizi gösterdik. Güzel bir memleketimiz var ve bunu tanıtmak istedik. Özellikle tarihi Kervansaray'da bu defilenin yapılması bizi çok mutlu etti."

Iğdırlı genç kızlar tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar
Iğdırlı genç kızlar tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar
Iğdırlı genç kızlar tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar
Iğdırlı genç kızlar tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar

Kervansaray, Iğdır, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Iğdırlı genç kızlar tarihi Kervansaray'da podyuma çıktılar - Son Dakika


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