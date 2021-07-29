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Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor - Son Dakika

Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor

29.07.2021 10:33
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor, System.String[]

Iğdırlı genç tenisçiler, İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Tenis Turnuvası'na katılabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Iğdırlı genç tenisçiler, İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Tenis Turnuvası'na katılabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde tenis faaliyetlerine devam eden Iğdırlı genç sporcular, 02-07 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nı birincilikle bitirmek için yoğun bir antrenman sürecinden geçiyorlar. Bölge şampiyonasını birincilikle bitirmek isteyen sporcular, daha sonrasında İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Takımlar Türkiye Şampiyonası finallerine katılmayı hedefliyor. Tenis Antrenörleri Yasin Yusuf Yılmaz öncülüğünde antrenmanlarını sürdüren genç tenisçilerin tek isteği ise Iğdır'ı en iyi şekilde temsil etmek.

Yılmaz: "Türkiye Şampiyonası'nda final oynamak istiyoruz"

Iğdır'ı temsilen 6 sporcuyla turnuvada yer alacaklarını belirten Yasin Yusuf Yılmaz, "İlimizde yapılan ilk turnuvada Gençlik ve Spor Kulübü olarak turnuvayı birinci tamamladık ve ilimizi temsil etme hakkı kazandık. 02-07 Ağustos tarihleri arasında Batman'da düzenlenecek olan Türkiye 18 yaş altı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge şampiyonasında amacımız final oynamak. Bu finalden sonra da İstanbul'da düzenlenecek olan ve her bölgeden gelen finalistlerle Türkiye Şampiyonası'nda final oynamak istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu geç saatlere rağmen sporcularımız antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Takım olarak şampiyonaya inanmış durumdayız. Turnuvaya ise 3. Grubun seri başı olarak katılacağız. Iğdır adına takım olarak 6 sporcu ile katılmaktayız. Bu sporcularımız ise tekler ve çiftler olarak turnuvada yer alacak. 2 sporcumuz teklerde diğer sporcularımız ise çiftlerde oyuna devam edecek şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Şampiyonanın tarihi bölge turnuvaları bittikten 15 gün sonra olarak planlanmakta. Batman'da düzenlenecek olan ve bizim de katılacağımız turnuva da 02-07 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İlk başlarda grup halinde yapılacak müsabakalar daha sonra çapraz eşleşmeye dönecek. 07 Ağustos'ta finalist olan 2 takım İstanbul'da yapılacak olan finallere katılım hakkı elde edecek" dedi.

Özsular: "Tenis oynamaya 10 yaşındayken başladım"

Yaşı henüz genç olmasına rağmen birçok farklı şehirde düzenlenen tenis turnuvalarında oynadığını dile getiren 14 yaşındaki Nihat Özsular, "Şu anda 14 yaşındayım. Tenis oynamaya 10 yaşındayken başladım. 4 yıldır tenis oynuyorum. Profesyonel olarak Samsun'da, Malatya'da ve en son olarak da ilimizde düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvasına katılarak yer aldım. İlimizde yapılan Kayısı Cup Tenis Turnuvası'nda en genç oyuncu olarak katıldım ve ilk turu geçmeyi de başardım. Şimdi ise 18 yaş altı Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orada da birincilik peşindeyiz. İnşallah birinci oluruz" ifadelerini kullandı.

Özbey: "Gece gündüz demeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz"

Iğdır'ı en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya gayret edeceğini kaydeden sporcu Aykan Özbey ise şu açıklamalarda bulundu:

"Iğdır'ı ilk başta 02 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmek istiyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bölge şampiyonasında en iyi dereceyi yapıp İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında yine Iğdır'ı temsil etmek istiyoruz. İstanbul'da da en iyi dereceyi elde ederek turnuvayı bitirmek istiyoruz." - IĞDIR

Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor

İstanbul, Türkiye, Iğdır, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası finalleri için ter döküyor - Son Dakika Spor


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