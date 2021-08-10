Iğdırlı hayırseverden örnek davranış - Son Dakika

IĞDIRLI hayırsever Hatem Duman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların hizmetinde kullanılmak üzere 4 dükkan ve 8 daireli apartmanını bağışladı.

Yardıma muhtaç kişiler için 4 dükkan ve 8 daireli apartmanını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların hizmetine sunan Hatem Duman, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ile bağış protokolünü imzaladı. Valilikte düzenlenen imza protokol töreninde, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven de yer aldı.Vali Sarıibrahim, yaptığı bağıştan dolayı hayırsever vatandaşa teşekkür edip protokolün hayırlı olmasını diledi.