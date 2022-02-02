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Iğdırlı kadınlara girişimcilik için yol gösteriliyor - Son Dakika

Iğdırlı kadınlara girişimcilik için yol gösteriliyor

02.02.2022 12:55
Iğdırlı kadınlara girişimcilik için yol gösteriliyor

Iğdır'da kadınlara yönelik "Kadın Girişimciliğinde Yol Haritaları, Kooperatifçilik ve Kendi İşini Kurmak" konulu eğitim programına başlandı.

Iğdır'da kadınlara yönelik "Kadın Girişimciliğinde Yol Haritaları, Kooperatifçilik ve Kendi İşini Kurmak" konulu eğitim programına başlandı.

Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) işbirliğinde düzenlenen ve 4 Şubat'a kadar sürecek eğitime 30 kadın katılıyor. ITSO'nun toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, KOBİ Yönetim Danışmanı ve kooperatifçilik eğitimcisi Cüneyt Örkmez, sunumlar yapacak.

ITSO Başkanı Kamil Arslan, kooperatiflerin kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım sağladığını söyledi.

Kooperatiflerin bütün dünyada istihdamı arttıran ve ekonomileri büyüten büyük bir etkisinin olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte de hükümetimizin genç girişimcilere, kadın girişimcilere vermiş olduğu destekleri eğitimlerle, bilgilendirme toplantılarıyla daha aktif hale getireceğiz. Dünya genelinde etkili bir istihdam mekanizması olan kooperatifler Türkiye'de de yaygınlaşmaktadır. Kadınların kooperatif faaliyetleriyle kendi işini kurmak için önemli fırsatlar yakaladığını, özellikle kadın kooperatiflerimizin her geçen gün başarılı bir ivme ile büyümesi bizleri mutlu edecektir."

Eğitimci Cüneyt Örkmez ise kadın kooperatiflerinin kapasitesini arttırmayı, geliştirmeyi ve rekabetçi ürünlerle bölgenin kalkınmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını anlattı.

Kooperatif üyelerinden Azer Güraras da eğitimlerin önemine işaret ederek, "Yönlendirme konusunda yapabileceğimiz, çalışabileceğimiz alanların farkına varabilmemiz açısından eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitimin devamında daha çok verim alacağımıza ve çok güzel şeyler öğreneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Konrad Adenauer Stiftung, Kamil Arslan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdırlı kadınlara girişimcilik için yol gösteriliyor - Son Dakika


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