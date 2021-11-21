IĞDIRLI MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNDEN KORSAN TAŞIMACILIĞA 'HAYIR' EYLEMİ - Son Dakika

IĞDIR'da, bir grup minibüsçü, korsan taşımacılık yapan kişilerin engellenmesi için minibüslerinin üzerine uzanıp, aylam yaptı.

Merkez Karakuyu köyü 31 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifinin Karakuyu- Iğdır Hattı'nda çalışan 8 minibüs şoförü, korsan taşımacılık yapanlara tepkilerini dile getirmek için köy meydanında toplandı. Kontak kapatan minibüs şoförleri araçların üzerine çıkıp uzandı. 'Korsan taşımacılık hırsız taşımacıdır' diyen minibüsçüler çalışamaz hale geldiklerini söyledi. 3 bin nüfus, 60 haneli Karakuyu köyü minibüsçüleri olarak defalarca jandarma emniyet ve CİMER'e şikayette bulunduklarını söyleyen Kooperatif Başkanı İsmail Hamitoğlu, Burada toplanmamızın sebebi, korsan ve kaçak çalışan araçlara karşı, yasal haklarımızı savunma, işimize, ekmeğimize sahip çıkma ve bu haklı taleplerimizin yetkililer ve ilgililerce dikkate alınarak, gerekli denetleme ve uygulamaların hayata geçirilme talebidir. Son çare olarak araçlarımızı götürüp valiliğin önüne bırakmak kaldı. Vergi ve sigortaları ödeyemez duruma geldik. Biz durakta yolcu beklerken korsanlar trafik ekiplerinin gözü önünde harıl harıl çalışıyor. Allah'a reva mı bizler yasal olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirirken korsanların bizi mağdur etmesine ne kadar sessiz kalınacak diye konuştu.

Korsan taşımacılığa son verilene kadar eylemlerin devam edeceğini vurgulayan minibüsçü Yusuf Çakmaz ise Şikayetlerimiz sonucu kısa süreli denetimler yapılıyor sonra her şey yine aynı. Jandarma trafik ile trafik polisinden kuralların uygulanmasını ve denetimlerin, doğru yer ve doğru saat dilimleri arasında, sık sık yapılarak; kaçak ve korsan olarak çalışan araçlara, yasal yaptırım ve cezaların uygulanmasını istiyoruz dedi.

Korsanların minibüsçüleri mağdur ettiğini belirten köy halkından Hasan Çakmaz, korsan araç sahipleri ile minibüsçüler arasında bir tatsızlık çıkmasından endişe ettiklerini ve bu soruna bir an önce bir çare bulunmasını istediklerini belirtti.