Iğdırlı öğrenciler doğayı ve kuşları, Aras Kuş Cenneti'nde öğreniyor - Son Dakika
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Iğdırlı öğrenciler doğayı ve kuşları, Aras Kuş Cenneti'nde öğreniyor

28.05.2022 11:08

Iğdır'da eğitim gören öğrenciler, "Doğayı Keşfediyorum" projesi kapsamında, doğayı ve kuşları "Aras Kuş Cenneti" olarak bilinen Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda tanıyor.

Iğdır'da eğitim gören öğrenciler, "Doğayı Keşfediyorum" projesi kapsamında, doğayı ve kuşları "Aras Kuş Cenneti" olarak bilinen Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda tanıyor.

Kentte bir süre önce öğrencilerin doğayı ve kuşları tanıması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere Iğdır Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği ve İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) görevlileri iş birliğinde "Doğayı Keşfediyorum" projesi başlatıldı.

Öğrenciler, proje çerçevesinde araçlarla okullarından alınarak 20'şerli gruplar halinde, 16 yıldır Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde faaliyet sürdüren Aras Kuş Halkalama İstasyonu'na götürülüyor.

Dünya kuş göç yolları üzerinde yer alan merkez, birçok ülkeden gelen doğa bilimcilerine kuş bilimiyle ilgili sunduğu imkanların yanı sıra öğrencilere de doğayı yerinde gözlemleme fırsatı veriyor.

Öğretmenleri ile merkeze gelerek burada kuşların doğa koruma görevlilerince takibine ilişkin tüm işlemleri izleyen öğrenciler, uygulamalı olarak da çalışma yapıp kuş bilimi için sürdürülen araştırmaları öğreniyor.

Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden Aras Kuş Halkalama İstasyonu'ndaki görevliler, öğrencilere kuşlar başta olmak üzere doğal yaşam konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

Kuşların göç yolları, türleri, üremeleri, halkalanması, doğadaki önemi gibi birçok konuda eğitimler verilen öğrenciler, bu sayede kuşları ve doğayı doğal ortamında tanımış oluyor.

Öğrenciler kuşların halkalanarak doğaya salınmasını izledi

Merkezde öğrencileriyle eğitime katılan Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmeni Gülşan Öztürk, AA muhabirine, öğrencilerinin kuş bilimcilerin kuşları yakalamasını ve halkalandıktan sonra doğaya bırakmasını izlediklerini söyledi.

Buradaki etkinliğin kendileri ve çocuklar için güzel deneyim olduğunu ifade eden Öztürk, "Öğrencilerimizin doğayı ve özellikle kuşları tanımaları anlamında çok güzel bir etkinlik oldu. Kuşları gözlemlerken ve doğaya bırakırken çocuklarımız çok mutlu oldu." dedi.

Öğrencilerden Nisanur Karadağ, kuşların Türkiye'ye nereden geldiğini öğrendiklerini ve yapılan çalışmaları izlediklerini belirterek, "Kuşların nasıl yakalanıp halkalandığını öğrendim. Bu benim için çok güzel deneyimdi, birkaç kuş türünü gördüm. Buraya ilk geldiğimde kuşun yakalanıp incelendikten sonra salındığını sanıyordum fakat kuşların halkalandığını gördüm, çok ilgimi çekti." diye konuştu.

Eğitime katılan öğrencilerden Tahir Yazar ise şunları söyledi:

"Bugün burada kuş gözlemledik, yakalanan kuşların kanatlarının nasıl ölçüldüğünü, göç eden kuşların Türkiye'ye nasıl gelip nasıl gittiğini ve nasıl beslendiğini öğrendim. Burada kuşun nasıl halkalandığını gördüm, çok ilginçti. Benim için çok güzel deneyim oldu."

Iğdırlı öğrenciler doğayı ve kuşları, Aras Kuş Cenneti'nde öğreniyor
Iğdırlı öğrenciler doğayı ve kuşları, Aras Kuş Cenneti'nde öğreniyor
Iğdırlı öğrenciler doğayı ve kuşları, Aras Kuş Cenneti'nde öğreniyor
Iğdırlı öğrenciler doğayı ve kuşları, Aras Kuş Cenneti'nde öğreniyor

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Kaynak: AA

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