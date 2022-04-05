Iğdırlı öğrenciler matematiği "Matematik Sokağı"nda öğreniyor - Son Dakika
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Iğdırlı öğrenciler matematiği "Matematik Sokağı"nda öğreniyor

05.04.2022 14:57
Iğdırlı öğrenciler matematiği "Matematik Sokağı"nda öğreniyor

Iğdır'da, Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesinin koridorları "Matematik Sokağı"na dönüştürüldü.

Iğdır'da, Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesinin koridorları "Matematik Sokağı"na dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce başlatılan "Her an her yerde matematik" projesinden yola çıkan lisedeki görevli öğretmenler, öğrencileriyle okulun merdivenlerine ve duvarlarına matematik formülleri çizdi.

Matematiği sevdirmek amacıyla hazırlanan çalışmada duvarlara çeşitli materyaller yerleştiren öğretmenler, hazırladıkları koridoru "Matematik Sokağı" olarak adlandırıldı.

Proje kapsamında, 360 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki bazı öğrenciler ise matematik derslerinin bir kısmını burada almaya başladı.

Matematik öğretmeni Habip Gülbakan, AA muhabirine, okulun koridorlarında yaptıkları çalışmaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Amaçlarının soyut ders olan matematiği biraz daha somut hale getirmek olduğunu belirten Gülbakan, "Böylece öğrencilerin matematik derslerine daha çok katılım yapmaları sağlanacak. Dersimizin bir kısmını çeşitli materyaller aracığıyla işlemekteyiz. Öğrencilerimiz matematiksel düşünce akışını kazanmış olacaktır." diye konuştu.

Öğrencilerden İpek Bultan, yapılan proje sayesinde matematiğe olan ilgisinin arttığını söyledi.

11'inci sınıf öğrencisi Zeynep İclal ise projeyle matematiği sevmeye başladığını ve olumlu sonuçlar aldığını ifade etti.

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İmam Hatip, matematik, Şehit, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdırlı öğrenciler matematiği 'Matematik Sokağı'nda öğreniyor - Son Dakika


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