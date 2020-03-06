Iğdırlı şehidin cenazesi memleketine geldi - Son Dakika

Karşılama törenine; Iğdır Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Suriye 'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara 'nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Iğdır 'a getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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