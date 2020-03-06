Iğdırlı şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdırlı şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine getirildi - Son Dakika

Iğdırlı şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine getirildi

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi, uçakla memleketi Iğdır'a getirildi.

Iğdırlı şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine getirildi, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi, uçakla memleketi Iğdır'a getirildi. Oğlunun cenazesini karşılayan baba Asker Kara, "Vatan sağ olsun, mevzu vatansa şah damarımı keserim" dedi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi, saat 11.30'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Nazlı- Asker Kara çiftinin 2'si kız 4 çocuğundan şehit Fatih Kara'nın cenazesi; Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgenaral Yücel Özer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 5'inci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, ilçe kaymakamları ile yakınları tarafından karşılandı. Oğlunun kamuflajını giyen acılı anne Nazlı Kara, tören alanına kadın askerlerin yardımıyla getirildi. Ehlibeyt Alimleri Derneği üyesi Zeki Tümay'ın okuduğu duanın ardından bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansa konuldu. Bu sırada tören alanından ayrılan baba Asker Kara, "Vatan sağ olsun, mevzu vatansa şah damarımı keserim" dedi. Şehidin cenazesi, Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyüne götürüldü.


Fatih Kara, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:03 Kaynak: DHA
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