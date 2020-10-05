Azerbaycan'ın Cebrail şehrini kurtarmasını Iğdır'da konvoyla kutladılar - Son Dakika

AZERBAYCAN ordusunun Ermenistan işgali altındaki Cebrail kentini kurtarması Iğdır'da sevinçle karşılandı. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla caddelere akın eden Iğdırlılar, Azerbaycan ordusunu kutladı.

Ateşkesi bozarak sivil yerleşim birimlerine saldıran Ermenistan'a karşı savaşa giren Azerbaycan ordusu, işgal altındaki yerleşim birimlerini tek tek kurtarıyor. Azerbaycan ordusu son olarak Ermenistan işgalindeki Cebrail kentini geri aldı. Ordunun bu zaferi Türkiye 'nin sınır kenti Iğdır'da coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar onlarca araçlık konvoy oluşturdu. İşyerledine Türk ve Azerbaycan bayrakları asan Iğdırlılar, "Azerbaycan'ın yanındayız. İşgal altında ki toprakların kurtarılmasını kutluyoruz" dedi. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Bugün Türkiye ve Azerbaycan için bayram günüdür. 30 yıla yakın işgal altında bulunan Cebrail şehri işgalden kurtarılmıştır. Bunu kutluyoruz. Zafere koşan Türk ve Azerbaycan ordusunu alkışlıyoruz. Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenilere gereken dersler verilecektir. Bunu da Azerbaycan veriyor" diye konuştu. 21.00'DE BALKONLARA ÇIKARAK ALKIŞLADILAR

Bu arada Iğdır'da dün saat 21.00'de balkonlara çıkan vatandaşlar Türk ve Azerbaycan ordularını alkışladı. Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine çok sayıda Iğdırlı, balkonlara çıkarak her iki ülkenin ordusunu alkışladı.