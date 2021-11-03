SPOR Iğdırspor yapımı devam eden tesislerinde ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

SPOR Iğdırspor yapımı devam eden tesislerinde ilk antrenmanına çıktı

Özkan AYDIN/ IĞDIR,(DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor, yeni tesilerine kavuşuyor. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 16 puanla 5'inci sırada yer alan Alagöz Holding Iğdırspor, yapımı devam eden tesislerinde ilk antrenmanına çıktı. Çim sahanın tamamlanmasıyla pazar günü karşılaşacakları Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını tesislerinde yapmaya karar veren Iğdırspor'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Yöneticiler, teknik direktör Bayram Toysal ile futbolculara baklava ikram eden taraftarlar Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı için başarılar diledi.

BAYRAM TOYSAL ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIZ.

Kısa bir süre önce Iğdırspor'la anlaştığını söyleyen teknik direktör Bayram Toysal, Çok yoğun geçen maç trafiğinde Allah'a şükür saha sonuçları iyi geldi. Futbol kalitesini yükseltmeye çalışacağız. Futbolcularımızla özverili çalışıyoruz. Taraftarın ilgisine teşekkür ediyoruz. Hem futbolcuların hem de taraftarın var gücüyle çalışacağız. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Hafta sonu Malatya Yeşilyurt'la oynayacağız. Dinamik oyunculara sahipler. Gerekli önlemi alıp sahamızda ilk maçı kazanmak zorundayız. Camianın ve şehrin beklentilerinin farkındayız. Bu takıma yapılan yatırımın karşılığını vermek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. İnşallah sezon sonunda takımı hak ettiği şekilde 2'nci lige çıkaracağız dedi.