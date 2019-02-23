İgeder'den Hakkari'deki Öğretmenlere Eğitim
1 saat önce
İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğince (İGEDER) Hakkari'de öğretmenlere eğitim verildi.
İstanbul
Gönüllü Eğitimciler Derneğince (İGEDER) Hakkari
'de öğretmenlere eğitim verildi.
Cumhuriyet İlkokulunda 2 atölye ve 2 oturum halinde düzenlenen öğretmen akademi programına değişik okullardan 120 öğretmen ve okul idarecisi katıldı.
Eğitimci Ramazan Karahüseyinoğlu ve Gökhan Bayar, "Eğitimde Film Okuma", Ömer Faruk Turan ile Ubeyde Alkan ise "Akıl ve Zeka Oyunları" konularında eğitim verdi.
Program, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: AA
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