İGF'de Mesut Demir'e güvenoyu - Son Dakika

İnternet Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) birinci olağan genel kurul toplantısı ilk oturumda gerçekleştirildi. Günümüz koşullarında internet medyalarının önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Ancak önümüzdeki en önemli engellerin başında merdiven altı olarak tabir edilen internet siteleri geliyor. Sayıları yaklaşık 90 bini bulan korsan internet haber siteleriyle mücadelede epey yol kat ettik. Genel kurulun ardından süreç devam edecek. 'Birlikten güç doğar' ilkesiyle hareket edeceğiz" dedi.

İGF Haber Ajansı, İGF Reklam Ajansı ve İGF TV'yle ilgili adımları attıklarını aktaran Mesut Demir, "4 Ocak itibariyle haber ajansımız faaliyetine başladı. Diğerleri de sırayla hayata geçecek. Federasyon olarak 81 ilde birlikte hareket etmeye çalıştık. Ancak federasyonumuza destek vermeyen illerin tutumları bizi ve o şehirdeki medyaları üzdü. Buna rağmen destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca genel kurulumuza destek veren Osmangazi Belediyesi, Penguen, Kardelen Kestane Şekerleri, Esentepe ve Anadolu Hastanesi, Kırcı Otel ve Mestanlılar Lokali'ne de teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Denetim ve faaliyet raporları oybirliğiyle kabul edildi. İnternet Gazetecileri Federasyonu'nun olağan genel kurulunda tek aday olan Mesut Demir üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden İGF genel başkanlığına geldi. İGF genel başkanlığında güven tazeleyen Mesut Demir'in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ümit Babacan, Serkan Urgancı, İsrafil Avcı, Aydın Güneş, Mustafa Doğan, Atalay Dinçer." - BURSA