İGF Genel Başkanı Mesut Demir güven tazeledi - Son Dakika

İGF Genel Başkanı Mesut Demir güven tazeledi

30.03.2021 15:03
İGF Genel Başkanı Mesut Demir güven tazeledi, System.String[]

İnternet Gazeteciler Federasyonu'nun 1. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut genel başkan Mesut Demir, yeniden başkanlığa seçildi.

İnternet Gazeteciler Federasyonu'nun 1. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut genel başkan Mesut Demir, yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen genel kurulda, 86 delegeden 56'sı hazır bulundu.

Denetim ve faaliyet raporları oybirliğiyle kabul edildiği genel kurulda tek aday olan Mesut Demir üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden İGF genel başkanlığına geldi.

Seçimin ardından konuşma yapan Demir, internet medyasının önemine değinerek, "Önümüzdeki en önemli engellerin başında merdiven altı olarak tabir edilen internet siteleri geliyor. Sayıları yaklaşık 90 bini bulan korsan internet haber siteleriyle mücadelede önemli yol kat ettik. Genel kurulun ardından süreç devam edecek. 'Birlikten güç doğar' ilkesiyle hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Mesut Demir'in başkanlığındaki yönetim kurulu Ümit Babacan, Serkan Urgancı, İsrafil Avcı, Aydın Güneş, Mustafa Doğan ve Atalay Dinçer'den oluştu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne ziyaret

Öte yandan genel kurul toplantısı için Bursa'ya gelen federasyon üyesi il başkanları ve delegeler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.

Genel Başkan Mesut Demir, yeni yönetim kurulu, federasyon üyesi il başkanları ve delegeler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ziyaretin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni heyet, müze hakkında bilgi aldı.

Mesut Demir, İnternet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İGF Genel Başkanı Mesut Demir güven tazeledi - Son Dakika


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