İGİAD: "2021 için İstanbul'da insani geçim ücreti 4 bin 134 lira" - Son Dakika

İGİAD: "2021 için İstanbul'da insani geçim ücreti 4 bin 134 lira"

06.01.2021 12:09
İGİAD:

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğinin (İGİAD) araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama büyüklükte bir ailenin insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari İnsani Geçim Ücreti (İGÜ), 2021 yılı için 4 bin 134 lira olduİGİAD, 2021 yılı için belirlenen İGÜ'yü düzenlediği...

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğinin (İGİAD) araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama büyüklükte bir ailenin insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari İnsani Geçim Ücreti (İGÜ), 2021 yılı için 4 bin 134 lira oldu

İGİAD, 2021 yılı için belirlenen İGÜ'yü düzenlediği çevrim içi basın toplantısıyla duyurdu.

İGİAD İGÜ Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye'de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan insani geçim ücret seviyesini tespit ediyor.

2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan araştırma, bir ailenin gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri gibi harcamalarını içeriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul'daki bir iş görene ailesini geçindirebilmesi için aylık toplam 4 bin 134 lira (prim, ikramiye, yardım ve benzeri yan ödemeler dahil) ödemesi gerekiyor.

Tespit edilen İGÜ rakamı; SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor. İGİAD, bu rakamı, iş görene verilmesi gereken insani geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ediyor. Her bölge için farklı ücretlerin belirlendiği çalışmada, Türkiye ortalaması fiyatlarla hesaplanan İGÜ ise 3 bin 285 lira olarak belirlendi.

Derneğin 2004 yılından beri "Asgari Geçim Ücreti (AGÜ)" ismiyle İstanbul için yaptığı çalışma 2014 itibarıyla İGÜ olarak revize edilerek hesaplamada daha ileri yöntemlerin kullanılmasına geçildi. İGÜ, TÜİK İstatistiki Bölge Sınıflaması'nda yer alan 12 farklı bölge için yapılıyor.

"İGÜ işletmelere maliyet artışı getirmez, verimliliği artırır"

Toplantıda konuşan İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, 17 yıldır İGÜ'yü belirlediklerini anımsatarak, "İGİAD, insani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması için İGÜ'yü işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik ediyor. Uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan Derneğimiz, İGÜ sayesinde iş görenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Günümüzde gelir dağılımındaki adaletsizliğin iş görenlerin aleyhine hızla bozulduğunu belirten Karahan, "Dünyamızda krizlerden en fazla etkilenen ve gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti, iş görenler için bir lütuf olmayıp hakkın kendilerine teslimidir. İnsanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı olarak almaları gereken insani geçim ücreti de bir haktır." diye konuştu.

Karahan, İGÜ'nün işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal dayanışmanın gelişmesine katkı sağlayacağını ve işletmelere maliyet artışı getirmeyip verimliliği artıracağını söyledi.

İGÜ'nün bireyi değil, 2 çocuklu bir ailenin insanca geçinebileceği aylık insani geçim ücretini esas aldığını ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Tespit Komisyonumuz, Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri'nin TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumunun İstatistiki Bölge Sınıflaması'na dayanarak 12 ayrı bölgeden elde ettiği araştırmadaki sonuçları değerlendirerek 2021 yılı İGÜ'yü belirlemiştir. Bu çalışmada harcamalar üzerinden yapılan hesaplamada bölgesel eşitlemeye de dikkat edilmiştir. Devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD'ın önerdiği İGÜ'yü dikkate alması, ücret üzerinden iş gören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve Türkiye'de bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir."

Türkiye İstatistik Kurumu, araştırma, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İGİAD: '2021 için İstanbul'da insani geçim ücreti 4 bin 134 lira' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim 15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arayan babadan yürek burkan isyan: Bir Fatiha bile okuyamıyorum
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor         
11:59
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı         
11:28
Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor         
11:26
HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir         
11:23
Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı         
10:48
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Özcan Deniz'in Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı         
09:41
Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor         
09:40
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 12:13:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İGİAD: "2021 için İstanbul'da insani geçim ücreti 4 bin 134 lira" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei