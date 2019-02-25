Son Dakika Haberleri: İgiad'dan İş Ahlakını Geliştirme Paneli

İgiad'dan İş Ahlakını Geliştirme Paneli

6 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) öncülüğünde iş ahlakının geliştirilmesinde iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplumun rolü paneli düzenlendi.

İgiad'dan İş Ahlakını Geliştirme Paneli, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) öncülüğünde iş ahlakının geliştirilmesinde iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplumun rolü paneli düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen panele, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan ve Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak panelist olarak katılımcılara bilgi verdi. Program, soru ve cevapların ardından sona erdi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Türkiye, Cizre, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor Anket Sonuçları, Bir Koşul Dışında Seçmenin Tavrını Etkilemiyor

Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:01:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İgiad'dan İş Ahlakını Geliştirme Paneli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]