İGM Başkanı Günal köy köy geziyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal Düzce Merkeze bağlı Günbaşı ve Gürcüçiflik köylerini ziyaret etti.



Meclis Başkanı Çiğdem Günal, köy köy geziyor. Günbaşı ve Gürcüçiftlik köylerini ziyaret eden İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ziyaretlerle ilgili "Bizler vatandaşımızın sesine kulak verip, birinci ağızdan onları dinlemek için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bu ziyaretlerimizde muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı dinliyor talepleri alıyor, varsa sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE