Son Dakika Haberleri: İGMD'de üçüncü Keskin dönemi

İGMD'de üçüncü Keskin dönemi

1 saat önce

İGMD seçimlerinde sandıktan güvenoyu tazeleyerek ayrılan Serdar Keskin, üç dönem üst üste başkanlık görevini üstlenmiş oldu.

İGMD'de üçüncü Keskin dönemi, System.String[]
İGMD seçimlerinde sandıktan güvenoyu tazeleyerek ayrılan Serdar Keskin, üç dönem üst üste başkanlık görevini üstlenmiş oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:00 

Keskin, Ekonomi
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