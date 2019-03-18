İGMD'de üçüncü Keskin dönemi
1 saat önce
İGMD seçimlerinde sandıktan güvenoyu tazeleyerek ayrılan Serdar Keskin, üç dönem üst üste başkanlık görevini üstlenmiş oldu.
İGMD seçimlerinde sandıktan güvenoyu tazeleyerek ayrılan Serdar Keskin, üç dönem üst üste başkanlık görevini üstlenmiş oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:00
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