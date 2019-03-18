İGMD'de üçüncü Keskin dönemi

İGMD seçimlerinde sandıktan güvenoyu tazeleyerek ayrılan Serdar Keskin, üç dönem üst üste başkanlık görevini üstlenmiş oldu.

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Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu