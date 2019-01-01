Son Dakika Haberleri: Igmg'den Cami Saldırısına Kınama

Igmg'den Cami Saldırısına Kınama

1 saat önce

ALMANYA'nın Duisburg kentinde inşaatı devam eden, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Duisburg Mevlana Camii duvarına yazı yazıldı, boyayla 'Davud Yıldızı' çizildi.

Igmg'den Cami Saldırısına Kınama, System.String[]
ALMANYA'nın Duisburg kentinde inşaatı devam eden, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Duisburg Mevlana Camii duvarına yazı yazıldı, boyayla 'Davud Yıldızı' çizildi. Saldırıyı kınayan IGMG Düsseldorf Bölge Başkanı Bayram Kılıç, bölgede dört kez benzer durumu yaşadıklarını, artık ciddi manada rahatsız olduklarını söyledi. Yaşananların kendilerini üzdüğünü ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

"Camiler, kiliseler, havralar, insanların ibadetleri için, insanların inançlarını yaşaması için vardır. Herkes inancını rahat bir şekilde yaşayabilmelidir. Son yıllarda siyaset üslubu biraz daha sertleşti. Özellikle aşırı sağ parti AfD'nin yükselişe geçtiği bir dönemde, bunların yaşanması bizim dikkatimizi çekiyor. Burası da bizim devletimiz ve sorumluların bir an önce bulunup, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bizim de burada birinci sınıf vatandaşlar gibi haklarımızın korunmasını istiyoruz. Polis, gereken incelemeyi yaptıktan sonra bilgi vereceğini söyledi. Ben bugüne kadar sonuç alındığını görmedim. Bu bölgede dört kez benzer durumu yaşadık. Bize sadece 'Biz bununla ilgili bir kanıt bulamadık, sizin elinizde bir kanıt var mı' diye soruldu. Umarım bu kez de aynısı olmaz."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:45 

Mevlana Celaleddin Rumi, Güncel
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