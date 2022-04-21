IGMG'nin Köln'deki iftarında göç ve mülteci sorununa dikkat çekildi - Son Dakika
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IGMG'nin Köln'deki iftarında göç ve mülteci sorununa dikkat çekildi

21.04.2022 00:22
IGMG'nin Köln'deki iftarında göç ve mülteci sorununa dikkat çekildi

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Ukrayna'daki savaş nedeniyle binlerce kadın ve çocuğun göç yollarına düştüğünü belirterek, "Bizler belki bu savaşlara, akan göz yaşlarına engel olamıyoruz fakat her zamanki gibi bu zorlu süreçte mazlum ve mağdurun yanında olarak...

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Ukrayna'daki savaş nedeniyle binlerce kadın ve çocuğun göç yollarına düştüğünü belirterek, "Bizler belki bu savaşlara, akan göz yaşlarına engel olamıyoruz fakat her zamanki gibi bu zorlu süreçte mazlum ve mağdurun yanında olarak imanımızın ve inancımızın gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ergün, Almanya'nın Köln kentindeki IGMG Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuştu.

Almanya'da bir seçim süreci yaşandığını ve yeni bir hükümet kurulduğunu hatırlatan Ergün, "Yeni hükümetin Müslüman ve göçmen kökenliler açısından hükümet programındaki olumlu maddelerin olması bizim bu konuya olumlu bakmamızı sağlamıştır. Hükümetin ilk söylem ve eylemleri de bize ümit verici olmuştur. Umarız ilerleyen yıllarda ırkçılıkla, aşırı sağla mücadelede, göç politikası, vatandaşlık hakları gibi konularda da istikrarlı şekilde somut çalışmalar yapılır ve fiiliyata geçer." diye konuştu.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaşlar ve mülteci sorununa değinen Ergün, şunları söyledi:

"Maalesef bu yılki ramazanda insanlığın gündeminden savaş, mültecilik ve azınlıklar sorunu düşmemiştir. Savaştaki en büyük sıkıntı da insanların evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalmasıdır. Sığınacak yer bulamadıkları için denizlerin ortasında bekletilen insanlar, kayıkları alabora olmuş, göç yolunda denizlerde, okyanusta can verenler bugün hala mevcudiyetlerini devam ettirmekteler. Kendilerinin ve ailelerin canlarını kurtarabilmek için yollara düşenler, güzel bir ülke, ortam ve gelecek arayışında olan çok insan olması maalesef insanlık dramı olarak karşımıza çıkmaktadır."

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle binlerce kadın ve çocuğun belirsizlikler içinde göç yollarına düştüğünü ifade eden Ergün, "Bizler belki bu savaşlara, akan göz yaşlarına engel olamıyoruz fakat her zamanki gibi bu zorlu süreçte mazlum ve mağdurun yanında olarak imanımızın ve inancımızın gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Karanlığa bir mum yakmanın gayretinde oluyoruz. Öteye beriye bakmadan, neme lazımcılık yapmadan bu insanların dertleri ile dertleniyoruz. Zira bizim en büyük motivasyonumuz inancımızdır, İslam'dır, ahlaki değerlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Her ramazan ayında İsrail'in Filistin'deki Müslümanlara ibadet halindeyken saldırmasını da eleştiren Ergün, bu eylemin ne insan haklarına, ne özgürlüğe, ne hukuka, ne de Birleşmiş Milletler kararlarına uymadığını, İsrail'in yaptıklarını telin etmenin ise İslami ve insani bir görev olduğunu belirtti.

İftara Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, IGMG ülke temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

IGMG'nin Köln'deki iftarında göç ve mülteci sorununa dikkat çekildi
IGMG'nin Köln'deki iftarında göç ve mülteci sorununa dikkat çekildi
IGMG'nin Köln'deki iftarında göç ve mülteci sorununa dikkat çekildi
IGMG'nin Köln'deki iftarında göç ve mülteci sorununa dikkat çekildi

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Ukrayna, İslam, Savaş, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IGMG'nin Köln'deki iftarında göç ve mülteci sorununa dikkat çekildi - Son Dakika


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