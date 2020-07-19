'İğne atsan yere düşmez' deyimi Karasu sahilinde gerçek oldu - Son Dakika

'İğne atsan yere düşmez' deyimi Karasu sahilinde gerçek oldu

'İğne atsan yere düşmez' deyimi Karasu sahilinde gerçek olduNormalleşme sürecinin başlamasının ardından plajlar doldu taştı Ankara'dan Karasu'da ki yazlığına gelen Atıf Can: "Deniz suyundan virüsün bulaşmayacağına kanaat getirdiğimiz için buradayız" 1 Haziran normalleşme sürecinin...

'İğne atsan yere düşmez' deyimi Karasu sahilinde gerçek oldu

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Normalleşme sürecinin başlamasının ardından plajlar doldu taştı

Ankara'dan Karasu'da ki yazlığına gelen Atıf Can:

"Deniz suyundan virüsün bulaşmayacağına kanaat getirdiğimiz için buradayız"

SAKARYA - 1 Haziran normalleşme sürecinin ardından Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan plajlar vatandaşların uğrak noktası olurken kameralara yansıyan görüntülerde bazı vatandaşların davranışları korona virüsü unutturdu.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını sonrasında geçilen normalleşme sürecinde birçok tatil bölgesi misafirlerine kapılarını açtı. Bu kapsamda denize kıyısı olan Karasu ilçesinde ki plajlar ise hafta sonu tatilcilerin uğrak noktası oldu. 'İğne atsan yere düşmez' deyiminin gerçek olduğu plajlarda bazı vatandaşların sergilediği görüntüler ise korona virüsü unutturdu. Şehir sokaklarında maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe zorunluluğu olurken plajlarda bu kurallara pek rastlanmadı. Hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlardan bazıları denizin tadını çıkarırken bazı vatandaşlar ise bir araya geldikleri arkadaşlarıyla gönüllerince eğlendi.

Ankara'dan yaz tatili için normalleşme süreci sonrasında Karasu'da ki yazlığına gelen Atıf Can, "Karasu'ya Ankara'dan geldim. Burada bir yazlığımız var. Pandeminin biraz sıcakla alakası olduğunu inanarak geldim. Burada da tedbirlerimizi alıyoruz tabi sahilde ne kadar maskesiz dolaşan olsa da deniz suyundan virüsün bulaşmayacağına kanaat getirdiğimiz için buradayız. Allah'a şükürler olsun 25 gündür buradayız ve enteresan bir durumla da karşılaşmadık. Geçen mesela çocuğum biraz rahatsızlandı. Sağlık ocağına gittik. Doktor arkadaşla görüştük hani burada şuanda ağır vaka olmadığını yatan hasta olmadığını birazda bizim içimizi rahatlattı. Ama nedi, bir markete gittiğimizde, bir toplu taşıma aracına bindiğimizde tabi tedbirlerimizi alıyoruz. Sahilde aldığımız tedbirler ise yanımızda oturan ile biraz mesafe koyuyoruz aramıza, deniz girdiğimizde de tuzlu sudan bulaşmayacağını da profesörlerimiz sağ olsun televizyonlardan bize aks ettiriyorlar. Elimizden geldiği kadarı ile üçüncü şahıslarla yakınlaşmamaya çalışıyoruz. Toplu taşıma aracı ve özellikle market altını çizmek istiyorum. Marketlerde kesinlikle maske takılmasını tavsiye ediyorum. Bana göre yani umumi tuvaletten daha tehlikeli marketler. 20 - 30 kişi beraber giriyorlar bakıyorum maskesi olmayanlar korona harici sahilde de tabi ki oturdukları yere dikkat etmeleri gerekiyor. Nedir? Bir buçuk metre değil de iki metre hatta üç metre yapsınlar ama bir mesafe koymalarını dilerim" dedi.

Can Deniz, Ankara, Karasu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'İğne atsan yere düşmez' deyimi Karasu sahilinde gerçek oldu - Son Dakika
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