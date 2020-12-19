'İğne canımı yaktı' tartışmasında darbedilen sağlıkçı konuştu: Silah kabzasıyla vurdular (2) - Son Dakika

'İğne canımı yaktı' tartışmasında darbedilen sağlıkçı konuştu: Silah kabzasıyla vurdular (2)

19.12.2020 15:22
'İğne canımı yaktı' tartışmasında darbedilen sağlıkçı konuştu: Silah kabzasıyla vurdular (2), System.String[]

TUTUKLANDILARAnkara'da özel tıp merkezinde iğne yüzünden tartıştığı acil tıp teknisyeni Y.F.Ü.'yü silahla darbedip, tekme tokat döverek yaralayan Gazi Y. ve akrabası Can Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Ankara'da özel tıp merkezinde iğne yüzünden tartıştığı acil tıp teknisyeni Y.F.Ü.'yü silahla darbedip, tekme tokat döverek yaralayan Gazi Y. ve akrabası Can Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece 'silahla tehdit' ve 'yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ankara, Polis, Gazi, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İğne canımı yaktı' tartışmasında darbedilen sağlıkçı konuştu: Silah kabzasıyla vurdular (2) - Son Dakika


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