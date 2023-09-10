İğne ipliğe dönen CZN Burak, 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı - Son Dakika

İğne ipliğe dönen CZN Burak, 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı

Son Güncelleme: 10.09.2023 16:19

Geçtiğimiz günlerde safra kesesinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye yatan CZN Burak, 2015 yılından itibaren değişimini takipçileriyle paylaştı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken fenomen ismin önceki hali hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Çektiği yemek videolarıyla kendini dünyaya tanıtan CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, 2015 yılından itibaren değişimini sosyal medyadan paylaştı. 8 yıllık süreçteki değişimini gözler önüne seren CZN Burak hayranlarını yine şaşırtmayı başardı.

2015 YILINDAN BU YANA DEĞİŞİMİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia eden ve zor günler geçiren fenomen CZN Burak, son zamanlarda verdiği hızlı kilolarla dikkat çekmişti. İğne ipliğe dönen fenomen isim ilk tanındığı anlardan itibaren değişim sürecini paylaştı. Kilolu halinden eser kalmayan CZN Burak "2015/ 2023 Sizce değişmiş miyim? Yorumlarınızı bekliyorum" sözleriyle değişimi hakkında takipçilerinden yorum yapmasını istedi.

İğne ipliğe dönen CZN Burak 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı

HASTANEYE YATMIŞTI

Yaptığı yardımlarla gönüllere giren ve sosyal medyada 53 milyon takipçiye ulaşan CZN Burak, safra kesesinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye yatmıştı. Fenomen isim hasta yatağından bir video çekerek "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz safra kesesinden rahatsızlığım vardı. Hepinizi seviyorum." sözleriyle takipçilerine bilgi verdi. CZN Burak'ın paylaşımından dolayı telaşlanan takipçileri, fenomene geçmiş olsun mesajı yağdırmıştı.

İğne ipliğe dönen CZN Burak 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı
İğne ipliğe dönen CZN Burak 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı
İğne ipliğe dönen CZN Burak 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı

CZN Burak, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya İğne ipliğe dönen CZN Burak, 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 İğne ipliğe dönen CZN Burak, 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı
15:58 Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kızın kafa derisi yerine dikildi
15:55 Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı
15:40 Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney yorumu: Sinemamızın kadın döven erkeği
14:51 Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da
14:38 İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir
14:33 Erdoğan, Biden'la yaptığı "F-16"sohbetini anlattı: Konuyu İsveç'e bağlıyor, ona verdiğim tek cevap var
14:30 Fatih Terim döneminde transfer edilen Luyindama'yı herkes unuttu! Florya'da tek başına çalışıyor
14:24 Zonguldak'ta arkadaşlarıyla kamp yapan genç iç mimar, çadırında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 16:29:13. #1.13#
SON DAKİKA: İğne ipliğe dönen CZN Burak, 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement