"İğne Oyaları Konulu Resmi Posta Pulları" tedavülde - Son Dakika

"İğne Oyaları Konulu Resmi Posta Pulları" tedavülde

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından iğne oyası görsellerine yer verilerek hazırlanan 4 farklı tasarımdaki değerli "İğne Oyaları Konulu Resmi Posta Pulları" bugün tedavüle sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından iğne oyası görsellerine yer verilerek hazırlanan 4 farklı tasarımdaki değerli "İğne Oyaları Konulu Resmi Posta Pulları" bugün tedavüle sunuldu. PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26x41 milimetre boyutundaki söz konusu pullar, 50 kuruş, 1 lira, 2 lira ve 5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli mobil uygulamasında satılıyor.

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