Son Dakika Haberleri: İğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep telefonu çaldı
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İğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep telefonu çaldı

1 saat önce

Adana'da iğne yaptırmak bahanesiyle bir aile sağlığı merkezine giderek sıra fişi alıp sedyedeki cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.

İğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep telefonu çaldı, System.String[]

Adana'da iğne yaptırmak bahanesiyle bir aile sağlığı merkezine giderek sıra fişi alıp sedyedeki cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Seçkin A. (28) aile sağlığı merkezine gelerek iğne yaptırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine görevliler fiş alıp sıraya girmesini istedi. Yusuf Seçkin A. fiş alıp sıraya girdi. Bir süre sonra sıra Yusuf Seçkin A.'ya gelince iğne yaptırmak için odaya girip sedyeye yattı. Yusuf Seçkin A. sedye üzerinde gördüğü telefonu aldı. Daha sonra da telefonla birlikte aile sağlığı merkezinden uzaklaştı. Telefonun sahibi aile sağlığı merkezi görevlisi ise telefonunun çalındığını fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.


Yapılan incelemede cep telefonunu çalan kişinin Yusuf Seçkin A. olduğu tespit edildi. Polis şüphelinin evine baskın yaparak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
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