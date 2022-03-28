İğneada'da açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi - Son Dakika
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İğneada'da açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi

28.03.2022 11:55

İğneada'da açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendiKIRKLARELİ Bulgaristan sınırına yakın Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında denizde bulunan mayını etkisiz hale getirme çalışmalarına başlandı.

İğneada'da açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi

KIRKLARELİ Bulgaristan sınırına yakın Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında denizde bulunan mayını etkisiz hale getirme çalışmalarına başlandı. Ayrıca denizdeki mayın, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Bu sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine kısa sürede Sualtı Savunma Timleri süratle intikal etti. Bölgede yapılan arama tarama sonucunda söz konusu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirme çalışmaları başlatıldı. Denizdeki mayın, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Karadeniz'in Kırklareli kıyılarında mayın bulunması sebebiyle bölgede bulunan vatandaşlar ve balıkçı camiası paniğe kapıldı.

Erken önlem alınmıştı

Ayrıca İstanbul Boğazı girişinde bulunan eski tip bir mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılık faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklaması Karadeniz'de bulunan Kırklarelili balıkçılar, İğneada'ya dönmüştü.

İğneada'da açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi

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KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İğneada'da açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi - Son Dakika


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