İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti - Son Dakika
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İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti

28.03.2022 10:26

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timlerinin intikal ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayına, SAS timleri tarafından müdahale edilmeye başlandı.

"EMNİYETE ALINDI"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal etti

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DA MAYIN TESPİT EDİLMİŞTİ

Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sivil bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın, ekipleri harekete geçirmişti. Acil olarak bölgeye yönlendirilen Sualtı Savunma Timleri (SAS) kısa süreli çalışmanın ardından mayını emniyete almıştı. Yapılan çalışmanın ardından mayın etkisiz hale getirilirken, kapatılan Boğaz trafiğe de normale dönmüştü. Mayının eski tip olduğu açıklanmıştı.

Son Dakika! İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal etti

BAKAN AKAR: UKRAYNA VE RUS MAKAMLARIYLA GÖRÜŞTÜK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da etkisiz hale getirilen mayınla ilgili yaptığı açıklamasında, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor." demişti.

RUSYA, UYARMIŞTI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, askeri operasyonların başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini belirtilmişti. Rusya'nın Soçi Liman Müdürlüğü, Odesa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başladığını duyurarak Türkiye'yi uyarmıştı. Ancak Ukrayna tarafı bu iddiaları reddederek kendilerinin bırakmadığını söylemişti.

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Son Dakika Güncel İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti - Son Dakika


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