İğneada'da balıkçılar denetlendi - Son Dakika

İğneada'da balıkçılar denetlendi

10.12.2020 09:47
İğneada'da balıkçılar denetlendi, System.String[]

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından, İğneada Balıkçı Barınağında, balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından, İğneada Balıkçı Barınağında, balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

Balıkçı tekneleri ve nakil vasıtalarında balıkların asgari avlanabilir boy ölçüm değerleri, teknelerin ruhsat durumları kontrol edildi. Yapılan denetimlerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Özel, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirterek, sürdürülebilir bir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarını korumanın önem arz ettiğini söyledi. - KIRKLARELİ

İğneada'da balıkçılar denetlendi

Kırklareli, İğneada, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İğneada'da balıkçılar denetlendi - Son Dakika


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