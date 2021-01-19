İğneada'da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı - Son Dakika

İğneada'da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı

19.01.2021 23:05

- İğneada'da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı Doğu Karadeniz'de başlayan yasakla birlikte tayfalar rotalarını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya çevirdi.

- İğneada'da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı

KIRKLARELİ - Doğu Karadeniz'de başlayan yasakla birlikte tayfalar rotalarını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya çevirdi. Hamsi bolluğu yaşandı.

İstanbul, Trabzon, Samsun, Giresun, Bandırma Balıkesir'de denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya çevirdi. Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile döndü. Kasa kasa hamsileri kamyonlara yükleyen balıkçılar, "Bu balık buzhane balığı değil bu Karadeniz hamsisi" dedi.

Giresun'dan rotalarını İğneada'ya çeviren Hasan Sefer hamsinin gönül rahatlığıyla yenilebildiğini belirterek, "Giresun'dan iğneadaya geldik. Buraya gelen avcıların hepsi buzhaneci değil Karadeniz'den yakalanan hamsi. Taze günlük hamsi bunlar herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir" dedi.

"Fiyatlar düşüyor"

Hamsi hem zenginin hem de fakirin yiyebileceği bir balık türü olduğunu dile getiren balıkçı Murat Kul ise, "Son zamanlarda Anadolu tarafında yasak alındı. Yasak alındığı gibi buraya geldik. Buradaki hamsi Bulgaristan'dan göç ediyor. Şuanda bu bölgeye göç etti. Balıkçı arkadaşlarımız şuanda avlanıyor. Güzel ve verimli av veriyor. Vatandaşımızın ucuz hamsi yiyebilmesi için çalışıyoruz. Her tekne boyutuna göre kasa kasa balık avlıyor. 500 kasadan bin 500 kasaya kadar balık tutabiliyor. Bu balıklar buradan İstanbul'a gidiyor, oradan da Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapılıyor. Şu an balığın fiyatı arz ve talebe göre değişiyor. Kilogramı 15 liradan satılıyor" şeklinde konuştu

Limana gelen teknelerden vatandaşlar kilosunu 15 TL'den aldı.

İğneada'da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı
İğneada'da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı
İğneada'da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı
İğneada'da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı

Doğu Karadeniz, Kırklareli, Karadeniz, İğneada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İğneada'da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı - Son Dakika


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