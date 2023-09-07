İğneada'da sel sonrası kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İğneada'da sel sonrası kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Son Güncelleme: 07.09.2023 09:13

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birliklerin, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi gece termal kameralarla süren arama çalışmaları gün ışımasıyla karadan ve havadan devam ediyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor. İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İğneada'da Sel Sonrası Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

GECE TERMAL KAMERALARLA ARANDI

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birliklerin, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi gece termal kameralarla süren arama çalışmaları gün ışımasıyla karadan ve havadan devam ediyor.

İğneada'da Sel Sonrası Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

TOMRUK VE AĞAÇLARIN ÇEVRESİNE BAKILIYOR

Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. 5 kilometre uzunluğundaki vadide 900'ü aşkın kişinin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor. Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda komando birlikleri de katılıyor. Orman köylüsü selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılması çalışmalarına yardım ediyor. Arama kurtarma köpekleri de bölgede arama çalışmalarına katılıyor.

İğneada'da Sel Sonrası Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

SAĞANAK SONUCU DEĞİRMEN DERESİ TAŞTI

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre bölgeye son 500 yılda en yoğun yağışın düştüğü belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

İğneada'da Sel Sonrası Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

AĞAÇ KÜTÜKLERİNİN ETKİSİYLE EVLER SÜRÜKLENMİŞTİ

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı. Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmıştı.

İğneada'da Sel Sonrası Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İŞLETME SAHİBİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bölgede ikisi önceki gün, üçü de dün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Zanlının yakalanması çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kırklareli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İğneada'da sel sonrası kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İğneada'da sel sonrası kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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