İğneada'da selde yıkılan kamp alanının işletme sahibi gözaltına alındı - Son Dakika

İğneada'da selde yıkılan kamp alanının işletme sahibi gözaltına alındı

İğneada\'da selde yıkılan kamp alanının işletme sahibi gözaltına alındı
Son Güncelleme: 22.09.2023 09:29

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletme sahibi Bülent B., arananlar listesinde yer alırken Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Kırklareli'ne getirilerek sorgulanacak. Selde hayatını kaybeden 6 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde işletme sahibi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. 6 kişiye mezar olan o kamp yeri ile ilgili daha önce 2 zanlı tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde aranan işletme sahibi Bülent B'de Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı.

İşletme sahibi sorgusu için Kırklareli'nde getirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kırklareli, Edirne, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İğneada'da selde yıkılan kamp alanının işletme sahibi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İğneada'da selde yıkılan kamp alanının işletme sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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