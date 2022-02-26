İğneada'daki balıkçılar fırtına nedeniyle iki gündür denize açılamıyor - Son Dakika
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İğneada'daki balıkçılar fırtına nedeniyle iki gündür denize açılamıyor

26.02.2022 11:18
İğneada'daki balıkçılar fırtına nedeniyle iki gündür denize açılamıyor

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar iki gündür hava muhalefeti nedeniyle ava çıkamıyor.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar iki gündür hava muhalefeti nedeniyle ava çıkamıyor.

Hamsi bolluğunun yaşandığı İğneada'ya İstanbul, Samsun, Balıkesir ve Trabzon gibi illerden gelen balıkçı tekneleri bölgede etkili olan kar ve fırtına nedeniyle denize açılamıyor.

Tekneler limana yakın bölgelere demirledi.

Balıkçılardan Emre Yavuz, AA muhabirine, hava şartlarının iki gündür kötü olduğunu, denize açılamadıklarını belirterek, bu yıl denizde hamsinin bol olduğunu kaydetti.

Balık avlayamadıkları için fiyatların da yükselişe geçtiğini anlatan Yavuz, hava şartlarının düzelmesi ile yeniden denize açılacaklarını bildirdi.

Balıkçılardan Onur Karaman da bu yıl bol miktarda hamsi avladıklarını dile getirdi.

Teknelerini limana demirlediklerini ifade eden Karaman, "Her gün olmasa da bu yıl güzel geçti. İnşallah yarın yine denize açılırız." dedi.

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Kırklareli, Karadeniz, İstanbul, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İğneada'daki balıkçılar fırtına nedeniyle iki gündür denize açılamıyor - Son Dakika


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