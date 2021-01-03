İğneada'daki "deniz çayırları"nın koordinatları belirlendi - Son Dakika

Kırklareli'nin İğneada beldesi açıklarındaki 14 kilometrekarelik alanda bulunan deniz çayırlarının koordinatları belirlendi.

Istranca Ekolojik Yaşam Derneği ile Europe And We Derneğince "Ortak Değer Karadeniz, Dünya Nefes Alsın Projesi" kapsamında deniz çayırlarının koruma altına alınması için geçen yıl eylül ayında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, İğneada açıklarındaki deniz çayırlarının koordinatları tespit edildi.

Istranca Ekolojik Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Jeoloji Mühendisi Onur Soner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında 14 kilometrekarelik bir alanda araştırma yaptıklarını, bu alanın 5,5 kilometrekaresinin deniz çayırlarından oluştuğunu belirlediklerini söyledi.

Kırklareli ve Bulgaristan'daki deniz çayırlarının araştırıldığı projede, çayırların koordinatlarının da tespit edildiğini anlatan Güneş, "Projemizdeki amaç, Bulgaristan ve Türkiye'nin Karadeniz'deki deniz çayırlarının araştırılmasıdır. Bu kapsamda İğneada'daki deniz çayırlarının konumunu, elektromanyetik yöntemlerden olan sonarla deniz tabanını tarayarak belirledik. Buralardan numuneler aldık. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Herdem Aslan'ın danışmanlığında tür tespitlerini yaptık." dedi.

Güneş, deniz çayırlarının hem deniz ekosistemi hem de insanların soluduğu oksijenin büyük bölümünü üretmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Özellikle Avrupa ülkelerinde deniz çayırlarına büyük önem verildiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Denizin sağlığı açısından en önemli tür, deniz çayırı olarak belirlenmiştir. Yaklaşık 40 yıldır Avrupa ülkeleri deniz çayırlarının yayılımlarını araştırıyor. Türkiye'de, Akdeniz ve Ege'de bu araştırmalar yapılmış fakat Karadeniz'de yapılmamış. Biz de bunu yaptık. Farkındalık oluşturduktan sonra gelecekte yapılacak akademik çalışmalara zemin hazırladık. Projemizin önemli çıktılarından biri farkındalık oluşturmak. En önemli faktör ise balıkçıların bu çayırları koruması. Bu da trol avcılığı yapmamakla olur. Çapa atıp deforme edilmemeli."

Güneş, İğneada açıklarında avlanan balıkçıları deniz çayırları hakkında bilgilendirildiklerini sözlerine ekledi.