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İğneada'dan gelen hamsi Trabzon'da 25 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika

İğneada'dan gelen hamsi Trabzon'da 25 TL'den alıcı buluyor

07.02.2022 13:45
İğneada'dan gelen hamsi Trabzon'da 25 TL'den alıcı buluyor

Yaklaşık 20 günden beri İğneda taraflarında avlanan hamsi Trabzon'da 25 TL'den satılırken tezgahları süslemeye devam ediyor.

Yaklaşık 20 günden beri İğneda taraflarında avlanan hamsi Trabzon'da 25 TL'den satılırken tezgahları süslemeye devam ediyor.

Karadeniz'de özellikle son üç haftadan beri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle başlayan hamsi bereketi sürüyor. Karadeniz'de genellikle İğneada açıklarında avlanan hamsi Trabzon'da tezgahlarda kilosu 25 TL'den satılırken geçen sezon bu zamanlarda tezgahlarda pek yer almamıştı.

Bugünlerde İğneada taraflarından gelen hamsinin tezgahları şenlendirdiğini belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Can Örseloğlu, "Şu an hamsi İğneada tarafından geliyor dolayısıyla tezgahlarda hamsi şenliği sürüyor. Vatandaşın hamsiye özlemi her zaman vardı, fiyatın biraz daha aşağıya düşmesini bekliyor. Şu an hamsi 20-25-30 TL civarında. Geçen sene hamsi pek yoktu bu sene inşallah böyle devam eder. Son 5 yılda hamsi bazen kısım kısım, bazen hiç ummadık şekilde oluyor. Geçen sene istavrit yoktu ancak bu sezon başından beri hiç kesilmedi. Bundan sonrası için beklentimiz balığın bol olması yönünde. Şu an balık çeşitlerinin azlığından dolayı fiyatlar biraz yüksek. Çupra, levrek 65 TL, somon 70-75 TL, mezgit 20-60 TL arasında değişiyor. Dolayısıyla balık az geldiğinden dolayı fiyatı da yüksek oluyor" dedi.

Özellikle 20 günden beri İğneada taraflarından gelen hamsiyi sattıklarını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise, "Son bir haftadan beri hamsi bol çıkmaya başladı. Dün 30 TL idi bugün itibariyle 25 TL'ye düştü. inşallah böyle sürer. Hamsi yaklaşık 20 gündür İğneada'dan geliyor. Bugünlerde Gürcistan taraflarından pek hamsi gelmiyor genellikle İğneada taraflarından geliyor. Bu sene hamsi geçen seneden daha fazla. Geçen sene pek yoktu. Şu an piyasada en düşük fiyat hamside. İstavrit 25 TL, levrek, çupra 75-90 TL, somon 60 TL, tirsi 40 TL, mezgit 25-50 TL" diye konuştu.

(Bekir Koca/İHA)

İğneada'dan gelen hamsi Trabzon'da 25 TL'den alıcı buluyor
İğneada'dan gelen hamsi Trabzon'da 25 TL'den alıcı buluyor

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Türk Lirası, Karadeniz, Trabzon, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İğneada'dan gelen hamsi Trabzon'da 25 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika


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