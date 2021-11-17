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KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak - Son Dakika

KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak

17.11.2021 09:30

Trakya Kalkınma Ajansı ile Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanındaki yürüyüş rotalarında bulunan derelere ahşap köprüler yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı ile Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanındaki yürüyüş rotalarında bulunan derelere ahşap köprüler yapıldı.

Denizle ormanın buluştuğu İğneada Longoz Ormanı'ndaki Mert ve Erikli göllerine 8 ahşap köprü ve 3 seyir terası yapıldı, yönlendirme tabelaları konuldu.

Bu çalışmalar ile ziyaretçiler ormanın eşsiz güzelliğine daha kolay ulaşıyor.

Endemik bitkiler, yabani ve nadir kuş türlerini barındıran longoz, huzurlu ortamıyla sonbaharda da ziyaretçilerini misafir ediyor.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Yürüyüş yolları, dereleri, kuş gözlem kulesi ile ziyaretçilerini ağırlayan longoz, bugünlerde fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

"Ziyaretçilerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz"

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, AA muhabirine, İğneada Longoz Ormanı'nın karışık yapraklı farklı türden birçok ağacı barındırdığını söyledi.

Kamay, bunlar arasında en önemli türlerin diş budak, akça ağaç, kızıl ağaç ve kara ağaç olduğunu ifade etti.

Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile ormanlardaki yürüyüş rotalarına ahşap köprüler yapıldığını belirten Kamay, "Biriken sulardan kolay geçebilmek ve rotaya devam edebilmek amacıyla köprüler yaptık. Erikli Gölü'nde 3 rota bulunmakta. Ziyaretçiler istedikleri rotalarda yürüyüş yapabiliyorlar. Mert Gölü'nde de 4 köprümüz mevcut." dedi.

Sonbaharda longozların ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Kamay, "Yaklaşık bir ay sonra kar yağışı ile ormanlar ayrı bir güzelliğe kavuşacak. Şimdi sonbaharda dökülen yaprakların doğada yarattığı görünüm çok güzel. Ziyaretçilerimizi bölgemizde bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak
KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak
KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak
KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak
KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak
KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak
KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak
KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak
KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - İğneada Longoz Ormanı'ndaki dereler ahşap köprüler ile aşılacak - Son Dakika
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