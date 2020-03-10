İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel - Son Dakika
Son Dakika Güncel İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel - Son Dakika

İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel

6 saat önce

Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında doğanın yeşillenmeye başlamasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel, System.String[]

Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında doğanın yeşillenmeye başlamasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Doğal güzellikleri, dereleri, yürüyüş parkurları, flora ve faunasıyla ilgi çeken ormanda mavi, mor, beyaz ile rengarenk açan çiçekler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturdu.

Bir yandan kuşların diğer yandan derelerin sesiyle yankılanan orman, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.

Sık ağaçların içerisinden sızan güneş ışınlarıyla doyumsuz manzaraya ev sahipliği yapan ormanlar yaza hazırlanıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada Longoz Ormanları'nın her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Havaların ısınmaya başlamasıyla ormanların yeşillendiğini anlatan Bilgin, buranın dünyada görülmesi gereken ender yerlerden olduğunu vurguladı.

Yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet eden Vali Bilgin, göl ve denizin birleşmesiyle ortaya çıkan manzaranın görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

Kırklareli, İğneada, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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