İğneada Longoz Ormanları kuş gözlemcilerinin gözdesi oldu - Son Dakika

Dünyanın sayılı longozları arasında yer alan İğneada Longoz Ormanları, kuş gözlemcilerinin ilgi odağı haline geldi.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran Longoz Ormanları, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğu (TRAKUS) üyelerinden 100 doğa ve kuş gözlemcisi, longoz ormanlarında ilgi çekici kuş türlerinin en güzel fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

TRAKUS Başkanı Serhat Tigrel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada Longoz Ormanları'nın kuş türü ve sayısı açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek, en iyi fotoğrafı ve türü çekebilmek için gözlemcilerin adeta birbirleriyle yarıştığını kaydetti.

Türkiye'de 486 kuş türünün bulunduğunu ifade eden Tigrel, kuşları fotoğraflamanın çok meşakkatli olduğunu vurguladı.

Kuş gözlemcilerinin, Türkiye'nin her bölgesini karış karış gezdiklerini dile getiren Tigrel, "Kimi kuş yazın gözüküyor, kimi kuş kışın. Çok çaba isteyen iş. TRAKUS olarak geçen yıl düzenlediğimiz yarışmada bir gözlemcimiz, 383 türü fotoğraflamayı başardı." diye konuştu.