İğneada Longoz Ormanları'nda kuş türleri gözlemlendi - Son Dakika
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İğneada Longoz Ormanları'nda kuş türleri gözlemlendi

6 saat önce

Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında barınan kuş türleri gözlemlendi.

İğneada Longoz Ormanları'nda kuş türleri gözlemlendi, System.String[]

Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında barınan kuş türleri gözlemlendi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Altyapı ve Tesis Uygulamaları Projesi" kapsamında kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğu (TRAKUS) üyesi Özmen Yeltekin önderliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, kuş gözlem kulesine çıkarak bölgedeki kuşları izledi.

Katılımcılar, kara ağaçkakan, sıvacı, büyük baştankara, büyük akbalıkçıl, saz delicesi, sessiz kuğu gibi birçok kuş türünü gözlemleme imkanı buldu.

Longoz ormanları 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındırıyor.

Kırklareli, İğneada, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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