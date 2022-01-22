İğneada longoz ormanlarındaki 130 kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanında 130 kaçak yapı yıkıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, İl Özel İdaresi ve Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırlarında bulunan 130 baraka ve ağılı jandarmanın gözetiminde iş makineleri ile yıktı.

Bu alanlarda Doğa Koruma Milli Parklar Şubesince yürüyüş yolları ve seyir alanları yapılacak.

Açıklamada, milli park sahalarında bu tür kaçak yapılara izin verilmeyeceği ve yakından takip edileceği belirtildi.