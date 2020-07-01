İğneada longoz ormanlarındaki kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü longoz ormanlarındaki kaçak yapılar yıkılarak kaldırıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamada, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırlarında bulunan baraka ve ağılların kesinleşen mahkeme kararı gereği yıkılarak kaldırıldığı ifade edildi.

Milli park sahalarında bu tür kaçak yapılara müsaade edilmediği bildirilen açıklamada, bundan sonra da benzer konuların yakından takip edileceği belirtildi.

Kaçak yapıların jandarma ekiplerinin gözetiminde iş makineleriyle yıkıldığı öğrenildi.