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İğneada longozları birçok canlı türü ve biyolojik çeşitliliği barındırıyor - Son Dakika

İğneada longozları birçok canlı türü ve biyolojik çeşitliliği barındırıyor

01.02.2022 11:24
İğneada longozları birçok canlı türü ve biyolojik çeşitliliği barındırıyor

Kırklareli'ndeki Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanı, her mevsim zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkati çekiyor.

Kırklareli'ndeki Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanı, her mevsim zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkati çekiyor.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, aynı zamanda göç yolu üzerinde bulunuyor.

Ormanda nadir kuş türlerinden ak kuyruklu kartal da yaşıyor.

Longoz ormanları, kuş türü zenginliği ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Özellikle yaz aylarında yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, su menekşeleri ve nilüferleriyle misafirlerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Longozlar, doğal güzelliklerinin yanı sıra kış aylarında taşan dere ve göllerin ormana yayılması ile ayrı bir görünüme kavuşuyor.

Erikli ve Mert gölleri ile denizin birleşmesi dikkati çekiyor.

Yürüyüş yolları, longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler için dinlence alanları, göllerde kano yapmak veya longozda çadır kurmak isteyenler için de çeşitli alanlar bulunuyor.

Kırklareli kent merkezine 95, Demirköy ilçesine 15, İstanbul'a 225, Edirne'ye 170, Tekirdağ'a 130 kilometre uzaklıktaki oksijen deposu longoz, günübirlik ziyaretçilerin vazgeçilmez durakları arasında sayılıyor.

"Bu bölge, insan baskısından uzak kalmış"

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, AA muhabirine, iklim krizi ile mücadele eden dünyada su basar ormanlarının zengin biyolojik çeşitliğinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'deki longozların en önemlisinin İğneada'da yer aldığını anlatan Tolunay, "Burada çok sayıda ekosistem iç içe. Ormanlar, sazlıklar, dereler, göller var. Denizle göller zaman zaman birleşiyor. Çeşitli balıklar yumurtlamak için iç sulara göç edebiliyor. Göllerin ve akarsuların olması, buralarda kuş çeşitliliğinin de çok olmasını sağlamış." dedi.

İğneada longozunun biyolojik açıdan önemine işaret eden Tolunay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hatta dünyanın en bakir ormanları İğneada longozlarıdır. İğneada longozu gerek biyolojik gerekse kuş göç yolunda bulunması açısından son derece önemlidir. Bu bölge, insan baskısından uzak kalmış. Ormanlar, çok az nüfusa sahip İğneada'da bulunması dolayısıyla çok tahrip edilmemiş. Avrupa'dan göç eden kuşlar veya bahar aylarında Avrupa'ya göç eden kuşlar longozon içerisindeki göllerde konaklıyor ve çoğalıyorlar."

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Kırklareli, Türkiye, GÖÇ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İğneada longozları birçok canlı türü ve biyolojik çeşitliliği barındırıyor - Son Dakika


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