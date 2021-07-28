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İğneada sahillerinde tatilcilerin bıraktığı çöpler toplandı - Son Dakika

İğneada sahillerinde tatilcilerin bıraktığı çöpler toplandı

28.07.2021 13:55
İğneada sahillerinde tatilcilerin bıraktığı çöpler toplandı, System.String[]

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bir grup çevre gönüllüsü çöp topladı.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bir grup çevre gönüllüsü çöp topladı.

İğneada Belediyesi koordinesinde Mert Gölü mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, çevre gönüllüleri plajda temizlik çalışması yaptı.

Aralarında çocukların da bulunduğu grup, çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu.

Belediye Başkanı Tahir Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilcilerin ardında çok fazla çöp bıraktığını söyledi.

Doğayı herkesin kullanma hakkı olduğunu ifade eden Demir, temiz bırakılan doğanın yeniden rahatça kullanılabileceğini kaydetti.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için herkesin duyarlı davranması gerektiğini dile getiren Demir, "Gönüllü olarak çöpleri toplayan vatandaşlarımız bu etkinliği çevre bilincinin oluşması ve yaşanılabilir bir dünyanın gelecek nesillere aktarılması mesajı vermek istedi. En güzel temizlik kirletmemektir. Etkinliğe katılan herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Kırklareli, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İğneada sahillerinde tatilcilerin bıraktığı çöpler toplandı - Son Dakika


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