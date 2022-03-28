İğneadalı balıkçı mayını nasıl fark ettiğini AA'ya anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

İğneadalı balıkçı mayını nasıl fark ettiğini AA'ya anlattı

28.03.2022 11:58
İğneadalı balıkçı mayını nasıl fark ettiğini AA'ya anlattı

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, "Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik. Hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, "Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik. Hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik." dedi.

Martin, AA muhabirine, denize ağ serdikleri bölgenin yaklaşık 200 metre ilerisinde mayın olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Hemen durumu yetkililere bildirdiklerini ifade eden Martin, çok korktuklarını aktardı.

Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:

"Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Para önemli değil, can sağlığı daha önemli. Para her zaman kazanılır. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye."

Balıkçı Erman Can Günay da mayın nedeniyle 3 gündür endişe yaşadıklarını dile getirdi.

Balıkçı arkadaşlarının anonsu ile denizde mayın bulunduğunu öğrendiklerini dile getiren Günay, "Sıkıntılı bir durum. Sezonu artık kapattık diyebiliriz. Mayının nereden geleceğini bilemeyiz, her türlü sıkıntılı durumdayız. Biz mayını görmedik ama gören arkadaşımızın yakınındaydık, çok uzakta değildik." ifadelerini kullandı.

Liman Başkanı Resul Ulaş da İğneada Feneri'ne yaklaşık 7 mil açıkta başıboş bir mayın gözlemi olduğu ihbarı üzerine durumu Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik ile paylaştıklarını söyledi.

Ulaş, bölgedeki balıkçılara faaliyetlerine son verip limana dönmeleri yönünde telsiz anonsu geçtiklerini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı da sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini açıklamış, SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete alındığı, etkisiz hale getirmek üzere müdahaleye başlandığı bildirilmişti.

YORUMLAR
500
İğneada açıklarında bulunan mayını etkisiz hale getirmek için çalışma başlatıldı İğneada açıklarında bulunan mayını etkisiz hale getirmek için çalışma başlatıldı Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti

Sahil Güvenlik, Kırklareli, Karadeniz, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İğneadalı balıkçı mayını nasıl fark ettiğini AA'ya anlattı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:36 Böbrek ve akciğer hastalıklarına iyi geliyor! 'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı cep yakıyor
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: İğneadalı balıkçı mayını nasıl fark ettiğini AA'ya anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement