İğneadalı balıkçılar denizde bulunan mayın nedeniyle limana döndü - Son Dakika
Üye Girişi

İğneadalı balıkçılar denizde bulunan mayın nedeniyle limana döndü

28.03.2022 13:13
İğneadalı balıkçılar denizde bulunan mayın nedeniyle limana döndü

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında bulunan mayın nedeniyle balıkçılar limana döndü.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında bulunan mayın nedeniyle balıkçılar limana döndü..

Milli Savunma Bakanlığış sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiği açıklamasını yapmış, SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete alındığı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandığı bildirilmişti.

Sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar ise Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarılarının ardından limana döndü.

Balıkçılardan Salih Göre, AA muhabirine, mayın bulunduğu haberini aldıklarında çok tedirgin olduklarını söyledi.

Avlanmadan limana dönmek zorunda kaldıklarını aktaran Göre, "Bizim üzerimizden askeri uçaklar birkaç sefer geçti, helikopterler geldi. Sahil güvenlik derhal müdahale etmek için olay yerine geldi. Ama biz de güvenliğimiz açısından dönmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Limandaki endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü anlatan Göre, bir süre denize açılmayı düşünmediğini kaydetti.

Bu durumla karşı karşıya kaldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Göre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz avlanmak, ekmek paramız için denize çıkıyoruz. Bu savaş maalesef çok kötü bir şey olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Bizi bile etkiledi, hiç ilgimiz yokken savaş mağduru olduk diyebiliriz. Mayının bulunmasının ardından en üst güverteye çıkıp istem dışı olarak denizi sürekli taramaya başladık. Belki yakınlarda olabilir, o riski hissettik tedirgin olduk, dolayısıyla bir an önce karaya gelmek istedik."

İğneadalı balıkçılar denizde bulunan mayın nedeniyle limana döndü
İğneadalı balıkçılar denizde bulunan mayın nedeniyle limana döndü
İğneadalı balıkçılar denizde bulunan mayın nedeniyle limana döndü
İğneadalı balıkçılar denizde bulunan mayın nedeniyle limana döndü

YORUMLAR
500
Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor Balıkçılar av yasağının bitmesini bekliyor İğneadalı balıkçı mayını nasıl fark ettiğini AA'ya anlattı İğneadalı balıkçı mayını nasıl fark ettiğini AA'ya anlattı

Sahil Güvenlik, Kırklareli, Karadeniz, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İğneadalı balıkçılar denizde bulunan mayın nedeniyle limana döndü - Son Dakika


Son Dakika
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 13:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: İğneadalı balıkçılar denizde bulunan mayın nedeniyle limana döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement