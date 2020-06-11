İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek - Son Dakika

İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek

İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek Diyarbakır'da Neslim Güngen Güzellik Merkezi, iğneden korkan kadınlar için iğnesiz ve acısız bir yöntem olan basınçlı dudak dolgusu yapmaya başladı.

İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Neslim Güngen Güzellik Merkezi, iğneden korkan kadınlar için iğnesiz ve acısız bir yöntem olan basınçlı dudak dolgusu yapmaya başladı. Merkezde yapılan işlemde kadınlar, şişme ve morarma olmadan 20 dakika içinde dolgun dudaklara sahip olabiliyor.

Neslim Güngen Güzellik Merkezi, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hizmet vermeye başladı. Korona virüse karşı aldıkları tüm önlemler ile vatandaşları kapıda canlı müzik eşliğinde karşılayan merkezde iğneden korkan kadınlar için basınçlı yöntemle dudak dolgusu yapılıyor. Danışmanların yüzlerinde tebessüm bırakmak için çabaladıklarını belirten Diyarbakır Neslim Güngen Güzellik Merkezi işletmecisi Gamze Köse, 15 yıldır güzellik merkezi sektöründe çalıştığını söyledi. Köse, "Güzellik adına Diyarbakır ve Doğu Anadolu Bölgesinde Neslim Güngen'in çatısı altında çok güzel bir güzellik merkezi açmış bulunuyoruz. 11 Mayısta genelge yayınlandıktan sonra Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve danışanlarımıza kapımızı açtık. Danışanlarımız için tedbirlerimiz her zaman yapmamız gerekenlere daha da dikkat ederek devam ediyoruz. Hijyen güzellik merkezlerinde olmazsa olmaz bir durumdur. Kişisel hijyene dikkat ettiğimiz gibi, danışanlarımız bu merkeze geldiği andan itibaren maske eldiven ve siperliklerimiz her daim yanımızda ve her şeyin tek kullanımlık olmasına dikkat ediyoruz. Danışanlarımızın uygulama yaptıkları odaları baştan aşağı dezenfekte ediyoruz" dedi.

"Danışanlarımızın güzelliklerine güzellik katmak için buradayız"

Acısız, iğnesiz, şişlik ve morarma olmadan basınç ile yapılan dudak dolgusundan, çatlak onarımına, kalıcı makyajdan 4 mevsim lazer epilasyon uygulamalarına kadar bir çok işlem yaptıklarını kaydeden Gamze Köse, kadınlara özel masaj salonlarının da olduğunu ifade etti. Köse, "Nespen aslında iğneden korkan, acı hissiyatı çok daha düşük olan danışanlarımız için dudak dolgusu işlemimizdir. Paromedrit basınç ile ucunda hiçbir şekilde iğne olmayan acı, morartı, şişlik gibi sorunlarla karşılaşmadan rahatlıkla konforlu bir şekilde 20 dakika içerisinde yaptığımız bir işlemdir. Striort çatlak onarım tedavimiz, Brezilya'da üretilen ürünlerle çatlak onarımında dev bir cihaz. Minimum her seanstan yüzde 30'dan yüzde 85'e varan onarım tedavisi yapıyoruz. Bayanlara özel masaj bölümümüz var, medikal, spa, thai, bali, sportiv, aromaterapi, gibi bir çok masaj çeşitlerimiz var. Bölgesel incelme cihazımız yağları buharlaştırarak yok ediyor. Medikal cilt bakımlarımız aqua peel, hydrafacial, sindrella bakım, bal kabağı bakımlarımız mevcut. 4 mevsim uygulanabilen lazer epilasyon ve iğneli epilasyon var. Kalıcı makyaj bölümünde ise eyeliner, dipliner, dudak renklendirime, mikroblading kıl efektli kaş, pudralama yöntemi, sihirli iğneler dediğimiz göz altı morluk tedavimiz, nespen iğnesiz basınç ile yapılan dudak dolgumuz, kaş dizaynı kaş laminazyonu, kirpik lifting, ipek kirpik gibi birçok işlemlerimiz ile Diyarbakır ve çevre illerdeki danışanlarımıza güzelliklerine güzellik katmak için buradayız" diye konuştu.

İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek

Koronavirüs, Diyarbakır, Kayapınar, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu         
16:47
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz         
16:35
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti         
16:27
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi         
16:26
Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı         
16:12
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor         
16:07
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı         
16:05
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi         
15:50
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı         
14:53
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı         
14:44
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı         
14:43
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak         
14:41
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı         
14:36
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor         
14:35
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı         
14:31
Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı         
14:27
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı         
14:26
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 17:36:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]