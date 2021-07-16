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İğneyle madde enjekte ettiği 16 yaşındaki kızın özel görüntülerini çekti! Şantaj amacıyla kullanıp cinsel ilişkiye zorladı - Son Dakika

İğneyle madde enjekte ettiği 16 yaşındaki kızın özel görüntülerini çekti! Şantaj amacıyla kullanıp cinsel ilişkiye zorladı

16 Temmuz 2021 Cuma 08:50
İğneyle madde enjekte ettiği 16 yaşındaki kızın özel görüntülerini çekti! Şantaj amacıyla kullanıp cinsel ilişkiye zorladı, System.String[]

Mersin'de H.G. adlı şahıs, 16 yaşındaki genç kıza alkol içiridikten sonra iğneyle madde ejkete edip uygunsuz görüntülerini çekti. Bu sırada genç kıza cinsel istismarda da bulunan H.G., daha sonra bu görüntülerle genç kıza şantaj yaparak cinsel ilişkiye girmeye zorladı. Tehditlere boyun eğmeyen genç kız şahıstan şikayetçi olurken, şahsın görüntüleri Twitter'da paylaşıp, ''Seni Özgecan Arslan gibi öldürürüm. Beni tutuklayacak adam anasından doğmadı'' şeklinde tehditler savurduğu iddia edildi.

Mide bulandıran olay 2019 yılının Mart ayında Mersin'de yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki N. P.'ye alkol içirip, iğneyle bilmediği bir madde enjekte eden 23 yaşındaki H.G, kız arkadaşı N. P. bilincini kaybedince cinsel istismarda bulunup özel görüntülerini çekti. Daha sonra bu videoyu şantaj amacıyla kullanarak N. P.'yi cinsel ilişkiye zorladı. N. P.'yi görüntüleri ailesine göndermekle tehdit eden H.G,, N. P. kendisinden şikayetçi olunca görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

ÖZGECAN ARSLAN GİBİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Milliyet'in haberine göre görüntülerin sosyal medyada yayınlandığını öğrenen N.P., H.G.'den görüntüleri kaldırmasını istedi. Ancak iddiaya göre H.G., N.P.'yi Özgecan Arslan gibi öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine N. P., koruma kararı aldırdı ancak H.G., koruma kararını sürekli ihlal etti. Soruşturma sonunda savcılık cinsel istismar, şantaj ve tehdit suçlarından takipsizlik kararı verdi. Kararda, ''9 ay boyunca susması hayatın olağan akışına aykırı'' denildi. Bu karara itiraz edildi ancak savcılık H.G. ve diğer şüpheli M.K. hakkında tutuksuz yargılanmak üzere "müstehcenlik" suçundan dava açıldı.

''CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİNİ TWİTTER'DA PAYLAŞMIŞ''

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki N. P., başından geçenleri şöyle anlattı: "Beraber evine gittik. Birlikte alkol aldık. Bir bardak içtikten sonra başım dönmeye başladı. İğneyle bir şey enjekte etti. Daha sonra dosyada mevcut olan videoyu çekmiş. Sonra benimle yeniden cinsel ilişkiye girdi ve yine video çekmiş. Tartışınca görüntüleri Twitter'da paylaşmış."

GENÇ KIZIN VİDEOLARINI İZLETMİŞ

Tanık F.Ş. ise ifadesinde, H.G.'nin kendisine N.P.'nin müstehcen videosunu izlettiğini söyledi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı ise her iki sanığın da müstehcenlik suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

''BENİ TUTUKLAYACAK ADAM ANASININ KARNINDAN DOĞMADI'' DEMİŞ

Şu anda 18 yaşında olan N. P., yaşadığı kabus dolu olayı anlattı. ''Çocuğun cinsel istismarı", "şantaj" ve "tehdit" suçlarından şikayette bulunduklarını ifade eden N. P. "Ama 4 ay boyunca savcı dosyaya bakmadı. Eylül 2020'de olay basına yansıyınca hemen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Akrabaları, arkadaşları ve yakın çevresi benimle ilgili savcılığa asılsız şikayetlerde bulundular. H.G. şikayeti geri çekmem için beni tehdit etti.'Seni Özgecan Arslan gibi öldürürüm. Beni tutuklayacak adam anasından doğmadı' dedi. Mesaj kayıtlarını dosyaya sunduk. Biz "çocuğun cinsel istismarı" ve "şantaj" suçundan dava açılmasını talep ettik ancak savcı takipsizlik kararı vererek '9 ay boyunca susması hayatın olağan akışına aykırı' dedi. Arkadaşlarına 'N. P.'yi takıntılı sevgili gibi gösterin. Mahkemede Bu şekilde ifade verin' demiş. Hepsi bu şekilde ifade verdi. Psikolojim mahvoldu. Ben öldükten sonra mı adalet sağlanacak. Geceleri özel numaralardan arayıp beni korkutmaya çalışıyorlar" dedi.

İğneyle madde enjekte ettiği 16 yaşındaki kızın özel görüntülerini çekti! Şantaj amacıyla kullanıp cinsel ilişkiye zorladı

Cinsel İstismar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İğneyle madde enjekte ettiği 16 yaşındaki kızın özel görüntülerini çekti! Şantaj amacıyla kullanıp cinsel ilişkiye zorladı - Son Dakika


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