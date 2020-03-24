Igor Angelovski'den Terim'e geçmiş olsun mektubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Igor Angelovski'den Terim'e geçmiş olsun mektubu - Son Dakika Spor

Igor Angelovski'den Terim'e geçmiş olsun mektubu

6 saat önce

Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu yolladı.

Igor Angelovski'den Terim'e geçmiş olsun mektubu, System.String[]

Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu yolladı.


Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mektubu yazdı. Angelovski, mektubunda şu ifadelere yer verdi:


"Yakalanmış olduğunuz hastalığın bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İnanıyorum ki sahada olan azminizin bir benzerini virüs karşısında da sergileyeceksiniz. Sizinle yeniden rakip olacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyim." - İSTANBUL

Fatih Terim, Makedonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:23 Kaynak: İHA

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