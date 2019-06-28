Son Dakika Haberleri: Igor Butman'dan Antalya'da konser
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Igor Butman'dan Antalya'da konser

13 dakika önce

Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, Antalya Akra Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Igor Butman'dan Antalya'da konser, System.String[]
Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, Antalya Akra Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.
Akra Otel'in bahçesinde düzenlenen festivalde, sanatseverler Butman ve Moskova Devlet Caz Orkestrası'nı beğeniyle dinledi.
Rusya'da 500'den fazla konser veren, Güney Kore, Hindistan, Çin, İtalya, Kanada, Fransa, İngiltere, Letonya, Almanya ve ABD gibi ülkelerde turneler düzenleyen Butman yönetimindeki Moskova Devlet Caz Orkestrası'nın konseri yoğun ilgi gördü.
Festival, yarın, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Dee Dee Bridgewater konseriyle sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:30 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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