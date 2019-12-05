Son Dakika Haberleri: Igor Gorgonzola Novara - Vakıfbank: 3-2
Son Dakika Spor Igor Gorgonzola Novara - Vakıfbank: 3-2 - Son Dakika Spor

Igor Gorgonzola Novara - Vakıfbank: 3-2

6 saat önce

SALON: Shaoxing Olympic Sports CentreHAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)NOVARA: Brakocevic, Veljkovic, Hancock, Vasileva, Courtney, Chirichella, Sansonna (L) (Napodano, Di Iuilo, Arrighetti)VAKIFBANK: Haak, Gabi, Zehra, Rasic, Meliha, Ognjenovic, Gizem (L)...

Igor Gorgonzola Novara - Vakıfbank: 3-2, System.String[]

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

NOVARA: Brakocevic, Veljkovic, Hancock, Vasileva, Courtney, Chirichella, Sansonna (L) (Napodano, Di Iuilo, Arrighetti)

VAKIFBANK: Haak, Gabi, Zehra, Rasic, Meliha, Ognjenovic, Gizem (L) (Pınar, Ebrar, Cansu, Gözde, Melis)

SETLER: 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12

SÜRE: 2 saat 20 dakika (25', 29', 32', 35', 19')

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Vakıfbank, B Grubu 2'nci maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara ekibine 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Vakıfbank'ta maçın en skorer ismi Isabelle Haak olurken, Zehra Güneş 16 (7 blok), Ebrar Karakurt 15 ve Milena Rasic 12 sayı ile Haak'a eşlik etti. Vakıfbank, B grubundaki son maçını 6 Aralık Cuma günü, TSİ 15.00'te Çin'in Tianjin Bohai Bank takımı ile oynayacak.


- İstanbul
Vakıflar Bankası, Porto Riko, Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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