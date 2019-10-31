Son Dakika Haberleri: Igor Tudor, İtalya'da ateş hattında
Son Dakika Spor Igor Tudor, İtalya'da ateş hattında

Igor Tudor, İtalya'da ateş hattında

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İtalya'da Udinese'yi çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, takımının aldığı kötü sonuçların ardından ateş hattında.

Igor Tudor, İtalya'da ateş hattında, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İtalya'da Udinese'yi çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, takımının aldığı kötü sonuçların ardından ateş hattında.


İtalya basınının haberine göre Udinese yönetimi, 7-1'lik Atalanta ve 4-0'lık Roma yenilgisinin ardından Tudor'u sorgulamaya başladı.


TUDOR İÇİN KARAR VAKTİ


Bir hafta içinde 11 gol yiyen Udinese'de yönetimin Tudor'un geleceğini tartıştığı ve 24 saat içinde bir karara varacağı belirtildi.


Udinese'de yeni teknik direktör adayı olarak ise geçen sezon Milan'ı çalıştıran Gennaro Gattuso dikkat çekiyor.


Galatasaray, Udinese, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:42 
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