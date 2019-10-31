Igor Tudor, İtalya'da ateş hattında

Spor Arena Dış Haber | İtalya'da Udinese'yi çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, takımının aldığı kötü sonuçların ardından ateş hattında.
İtalya basınının haberine göre Udinese yönetimi, 7-1'lik Atalanta ve 4-0'lık Roma yenilgisinin ardından Tudor'u sorgulamaya başladı.
TUDOR İÇİN KARAR VAKTİ
Bir hafta içinde 11 gol yiyen Udinese'de yönetimin Tudor'un geleceğini tartıştığı ve 24 saat içinde bir karara varacağı belirtildi.
Udinese'de yeni teknik direktör adayı olarak ise geçen sezon Milan'ı çalıştıran Gennaro Gattuso dikkat çekiyor.